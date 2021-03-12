Hoa Sen Group Şubat ayında galvanizli sac ihracat rekoru kırdı

Cuma, 12 Mart 2021 12:01:15 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Sen Group, Vietnam ve birçok Asya ülkesindeki çoğu üretim ve ticari faaliyetler Ay Yeni Yıl tatili nedeniyle durdurulsa da, bu yıl Şubat ayında 121.000 mt galvanizli sac ihraç ederek yeni bir rekor kırdığını açıkladı. Şirketin galvanizli çelik sac ihracatı değer bakımından söz konusu ayda 100 milyon $’ı aştı.

Hoa Sen şu anda 85’ten fazla ülke ve bölgedeki geniş ihracat kanallarıyla tüm sektörün galvanizli çelik sac ihracat hacminin neredeyse yarısını oluşturuyor. Tatil boyunca şirketin ihracat faaliyetleri devam etti. Yılın ilk günlerinde yapılan birkaç büyük sevkiyat şirketin ihracat faaliyetlerinin bu yıl hareketli olacağına işaret ediyor.

Vietnam Çelik Birliği tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2021 yılının ilk ayında şirket, 2020 yılında kaydedilen %33,4’lük pazar payına kıyasla yerel galvanizli sac piyasasındaki %37,5’lik pazar payıyla lider konumdaydı. Öte yandan, bu yılın Ocak ayında şirket 40.359 mt çelik boru satarak pazar payının %22,76’sını oluşturdu.