Hoa Sen Group Ekim-Ocak döneminde kâr elde etti

Çarşamba, 24 Şubat 2021 14:02:40 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Sen Group (HSG), 2020-21 mali yılının 31 Ocak’ta sona eren ilk dört ayındaki vergi sonrası kârının 747 milyar VND (32,38 milyon $) seviyesinde kaydedildiğini açıkladı. Şirket kâr hedefinin %49,8’ini gerçekleştirdi.

Şirketin söz konusu dönemdeki satış geliri planının %37’sini gerçekleştirerek 12,21 trilyon VND (529,15 milyon $) oldu.

Yalnızca Ocak ayında, şirketin vergi sonrası kârı 175 milyar VND (7,58 milyon $) seviyesinde yer alırken, satış geliri 3,11 trilyon VND (134,62 milyon $) oldu.