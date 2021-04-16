Hoa Phat’ın yeni gemisi ilk seferinde kömür sevkiyatı yaptı

Cuma, 16 Nisan 2021 11:25:25 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, bağlı kuruluşu Hoa Phat Shipping Joint Stock Company’nin gemisi Harmony’nin Avustralya’dan Vietnam’da bulunan Quang Ngai eyaletindeki Hoa Phat Dung Quat Steel Integrated Complex’e 80.000 mt’dan fazla kömür taşıdığını açıkladı. Bu sevkiyat, Harmony’nin Hoa Phat’a teslim edildikten sonraki ilk seferi oldu.

Gemi, Japonya’da modern ekipmanlarla inşa edilirken, katı kalite ve teknik güvenlik standartlarını karşılıyor. Yolculuk güvenli bir şekilde tamamlandı.

Piyasada gemi sıkıntısı vardı. Kamsarmax gemilerinin navlunu, Ay Yeni Yıl tatilinin ardından ikiye katlandı. Gemi, Hoa Phat’ın üretime yönelik hammadde ithalatı ve ihracatında aktif olmasına ve fiyat artışı durumunda nakliye ücreti riskini azaltmasına yardımcı oldu.

Hoa Phat Shipping Joint Stock Company, kömür ve demir cevheri gibi dökme yük taşıyan 90.000 mt’luk iki büyük gemiye sahip.