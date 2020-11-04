Hoa Phat’ın satışları Ocak-Ekim döneminde iki kat arttı

Çarşamba, 04 Kasım 2020 15:08:02 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, Ekim ayında 250.000 mt’u nihai mamul ve 133.000 mt’u kütük olmak üzere 383.000 mt çelik sattığını açıkladı. Ekim ayında görülen kötü hava koşulları, nihai mamul tüketimindeki büyümeyi bir önceki aya kıyasla yavaşlattı. Öte yandan, ülkenin kuzey ve güneyindeki tüketim hala belirli bir büyüme gösteriyor. Şirketin güneydeki çelik satışları Ekim ayında yıllık %25 artışla 60.000 mt oldu.

Hoa Phat’ın nihai mamul ve kütük ihracatı ise Ekim ayında artmaya devam etti. Söz konusu ayda şirketin nihai mamul ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre 4,3 kat daha yüksek olarak 62.000 mt olurken, kütük ihracatı 133.000 mt seviyesinde yer aldı.

Ocak-Ekim döneminde şirketin çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre iki kat daha yüksek olarak 4,6 milyon mt ham çeliğe ulaştı. Söz konusu dönemde şirketin çelik satış hacmi yaklaşık 4,14 milyon mt’a ulaşırken, inşaat çeliği satışları %28,6 artışla 2,7 milyon mt'a, kare kütük satışları ise 1,4 milyon mt seviyesine ulaştı. Hoa Phat’ın nihai mamul ihracatı, bu yılın ilk 10 ayında 2019 yılının aynı dönemine göre iki kat artarak 435.000 mt seviyesine ulaştı.

Bu yılın ilk 10 ayında, Hoa Phat Dung Quat Demir ve Çelik Üretim Kompleksi 340.000 mt sıcak sac üretirken, sadece Ekim ayında 112.000 mt’dan fazla sıcak sac üretimi gerçekleştirdi. Hoa Phat, 2020 yılı Kasım ayının başından itibaren piyasaya sıcak sac satmaya başladı.