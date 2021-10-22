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Hoa Phat’ın satış geliri Ocak-Eylül döneminde %60’dan fazla arttı

Cuma, 22 Ekim 2021 11:19:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte, şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kıyasla 2,7 kat artarak 10,3 trilyon VND (452,88 milyon $) net kâr kaydederken, satış gelirlerinin yıllık %56 artışla 38,9 trilyon VND (1,71 milyar $) seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Hoa Phat’ın net kârı yıllık %200 artışla 27,1 trilyon VND (1,18 milyar $) seviyesinde yer alırken, satış gelirleri yıllık %60’dan fazla artarak 105,8 trilyon VND (4,65 milyar $) olarak kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin net kârı tüm yıl için belirlenen hedefin %45’ini aştı.

Yılın ilk dokuz ayında, şirket yıllık %50 artışla 6,1 milyon mt ham çelik üretirken, şirketin çelik satışları yıllık %43 artışla yaklaşık 6,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yılın Ocak-Eylül döneminde Hoa Phat’ın inşaat çeliği satışları yıllık %12 artışla 2,8 milyon mt seviyesine ulaştı. Hoa Phat’ın sıcak sac satışları yaklaşık iki milyon mt olurken, çelik boru satışları yıllık %12 düşüşle 498.000 mt seviyesinde kaydedildi.


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