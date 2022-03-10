Hoa Phat’ın çelik üretimi ve satışları Ocak-Şubat döneminde arttı

Perşembe, 10 Mart 2022 10:11:00 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group bu yılın Şubat ayında yıllık %10 artışla 693.000 mt ham çelik ürettiğini açıkladı. Söz konusu ayda şirketin sıcak sac üretimi aylık %5 ve yıllık %36 artışla 240.000 mt olurken, inşaat çeliği üretimi 450.000 mt seviyesinde yer aldı. Şirketin Şubat ayındaki çelik satışları inşaat çeliği, kütük ve sıcak sac dahil olmak üzere 708.000 mt seviyesine ulaştı.

Buna ek olarak söz konusu ayda şirketin çelik boru üretimi yıllık %48 artışla 78.000 mt, galvanizli çelik üretimi ise yıllık %61 artışla 27.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde Hoa Phat yıllık %8 artışla 1,4 milyon mt ham çelik üretti. Şirketin inşaat çeliği, kütük ve sıcak sac satışları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %32 artışla 1,34 milyon mt oldu. Söz konusu dönemde şirketin çelik boru ve galvanizli çelik üretimi 200.000 mt seviyesinde kaydedildi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Şubat ayının başında Hoa Phat İtalya ile 35.000 mt sıcak sac için sözleşme imzaladı ve bu sipariş bu yıl Avrupa’ya yapılacak ilk sevkiyat oldu.