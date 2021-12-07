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Hoa Phat’ın çelik üretimi Ocak-Kasım döneminde arttı, sıcak sac üretiminde kilometre taşına ulaşıldı

Salı, 07 Aralık 2021 11:32:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, bu yılın Kasım ayında yıllık 271.000 mt’u inşaat çeliği olmak üzere toplam çelik üretiminin 765.000 mt seviyesinde yer aldığını açıkladı. Kasım ayında şirketin sıcak sac üretimi 206.000 mt seviyesine yükseldi. Söz konusu ayda, Hoa Phat’ın inşaat çeliği ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla 2,3 kat artışla 100.000 mt’u aştı.

Yılın Ocak-Kasım döneminde, Hoa Phat’ın toplam çelik üretimi yıllık %33 artışla 8 milyon mt oldu. Yılın ilk 11 ayında şirket 3,5 milyon mt inşaat çeliği üretirken, yıllık %90 artışla 914.000 mt’dan fazla inşaat çeliği ihraç etti. Buna ek olarak, Hoa Phat, söz konusu dönemde 3 milyon mt sıcak sac üreterek kilometre taşına ulaştı.


Etiketler: uzun ürünler  Vietnam  Güneydoğu Asya  çelik üretimi  sıcak haddelenmiş  yassı ürünler  inşaat demiri  |  benzer haberler »


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