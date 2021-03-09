Hoa Phat’ın çelik satışları Ocak-Şubat döneminde 1 milyon mt’u aştı

Salı, 09 Mart 2021 11:52:27 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, bu yıl Şubat ayında 189.000 mt’u inşaat çeliği, 175.000 mt’u kütük ve 75.000 mt’u sıcak sac olmak üzere 439.000 mt çelik sattığını açıkladı.

Grubun geçtiğimiz ay kaydedilen çelik satışları, Tet (Ay Yeni Yılı) tatilinin bir ay uzatılması ve ülke çapında birçok yerde Corona virüsü salgınına ilişkin görülen karmaşık gelişmeler nedeniyle geçtiğimiz yılın aynı ayına göre azaldı. Mart ayı çelik tüketiminin en yoğun olduğu dönem olduğundan, şirket güçlü pazar talebini karşılamak için iyi seviyede bir stok hazırladı. Şirketin Mart ayının ilk günlerindeki satış hacmi önemli ölçüde arttı.

Hoa Phat çelik ürünleri, ABD, Japonya, Çin, Endonezya gibi başlıca ihracat pazarlarından büyük ilgi görmeye devam ediyor. Şirket özellikle ABD’li ortaklarından büyük hacimlerde siparişler aldı.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, Hoa Phat’ın inşaat çeliği, kütük ve sıcak sac satış hacmi 1 milyon mt’u aştı ve bu seviyenin 376.000 mt’u inşaat çeliği oldu. Şirketin inşaat çeliği ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre hafifçe artarak 67.000 mt oldu. Yılın ilk iki ayında şirketin hem iç hem de dış pazarlarda çelik kütük satışı 214.000 mt’a ulaşırken, sıcak sac satışları 428.000 mt seviyesinde yer aldı. Bu da 2020 yılındaki toplam üretimin %74’üne karşılık geliyor.

Hoa Phat Dung Quat Iron and Steel Complex’teki 4 No’lu yüksek fırın, 2021 yılının Ocak ayının başında devreye alınarak, Şubat ayında şirketin toplam ham çelik üretiminin 627.000 mt’a ulaşmasına yardımcı oldu. Öte yandan, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Hoa Phat Group, 2021 yılında 2,7 milyon mt sıcak sac, 5 milyon mt’un üzerinde inşaat çeliği ve kütük üretmeyi hedefliyor.