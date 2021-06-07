Hoa Phat’ın çelik satışları Ocak-Mayıs döneminde yaklaşık %70 arttı

Pazartesi, 07 Haziran 2021 12:02:48 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, bu yılın Mayıs ayında 324.000 mt’u inşaat çeliği ve 225.000 mt’u sıcak sac dahil olmak üzere toplam çelik satışlarının 695.000 mt seviyesine ulaştığını açıkladı.

Mayıs ayında, Hoa Phat’ın galvanizli çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2,8 kat artarak 30.000 mt oldu ve galvanizli çelik ihracat hacmi yaklaşık 20.000 mt’a ulaşarak söz konusu ürünün satış hacminin %65’ini oluşturdu. Söz konusu ayda şirket, pandemi nedeniyle yıllık %10 düşüşle yaklaşık 63.000 mt çelik boru üretti. Mayıs ayında Hoa Phat, yerel pazara ürün tedarikini güçlendirmek için kare kütük ihracatını kısıtladı ve kütük ihracat hacmi 52.000 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Hoa Phat, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %56,5 artışla yaklaşık 3,4 milyon mt ham çelik üretti. Söz konusu dönemde şirketin toplam çelik satışları yıllık yaklaşık %70 artışla 3,7 milyon mt olurken, inşaat çeliği satışları ise yıllık %27,5 artışla 1,6 milyon mt’a ulaştı. Şirketin kare kütük satışları ise 576.000 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk beş ayında, şirketin yerel piyasaya yaptığı sıcak sac satışları 1,1 milyon mt olurken, çelik boru satışları yıllık %21 artışla 334.000 mt ve galvanizli çelik satışları ise yıllık %270 artışla 123.000 mt seviyesine ulaştı.

Öte yandan, Hoa Phat Group, 2021 yılında 2,7 milyon mt sıcak sac, 920.000 mt çelik boru, 300.000 mt galvanizli çelik ve 5 milyon mt inşaat çeliği ve kütük üretmeyi hedefliyor.