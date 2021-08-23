Hoa Phat’ın çekme tel ve ön gerilmeli beton teli üretimi Ocak-Temmuz döneminde arttı

Pazartesi, 23 Ağustos 2021 12:21:28 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde çekme çelik tel ve ön gerilmeli beton teli üretiminin %53 artışla yaklaşık 82.000 mt seviyesinde yer aldığını açıkladı. Şirketin bu ürünlerin satışından elde ettiği gelir, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla artarak yaklaşık 1,5 trilyon VND’ye (65,49 milyon $) ulaştı.

Ürünlerin ihracat hacmi 28.761 mt’a ulaştı ve şirketin toplam çelik satışlarının %35’ini oluşturdu. Şirketin başlıca ihracat pazarları ABD, Güney Kore, Kanada, Tayvan, Laos ve Kamboçya oldu.

Şirketin açıklamasına göre, Hoa Phat, 2 No’lu ön gerilmeli beton teli hattını 2022 yılında devreye almayı planlıyor.