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Hoa Phat Vietnam’ın en büyük sıcak sac üreticisi olmak amacıyla kapasitesini artıracak

Cuma, 25 Mart 2022 14:11:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat sekiz ticari bankadan alacağı 35 trilyon VND’lik (1,53 milyar $) kredi ile Dung Quat 2 entegre çelik kompleksindeki yıllık çelik üretim kapasitesini 14 milyon mt’a çıkaracağını açıkladı.

Açıklamaya göre toplam 85 trilyon VND'lik (3,72 milyar $) harcama ve yıllık 5,6 milyon mt sıcak sac kapasitesine sahip proje şirketin en önemli programı olarak değerlendiriliyor. Bu projeyle şirket Vietnam’ın en büyük sıcak sac üreticisi olmayı hedefliyor.

Projenin 8.000 kişiye istihdam yaratması bekleniyor.


Etiketler: sıcak haddelenmiş  yassı ürünler  Vietnam  Güneydoğu Asya  çelik üretimi 

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