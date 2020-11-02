Hoa Phat Kasım ayının başından itibaren 140.000 mt sıcak sac tedarik edecek

Pazartesi, 02 Kasım 2020 12:42:32 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat, Hoa Phat Dung Quat Demir ve Çelik Üretim Kompleksi’nin Kasım ayının başından itibaren müşterilerinden yaklaşık 140.000 mt sıcak sac siparişi almaya başladığını açıkladı. 2020 yılı Mayıs ayındaki deneme üretiminden bu yana, kompleksin sıcak sac üretimi 340.000 mt’u aştı.

Ürünün ilk kargoları, planlandığı gibi Kasım ayının başında boru üretiminde kullanılmak üzere müşterilere teslim edilecek. Gelen siparişlerin %60’ını Vietnam’ın kuzeyindeki şirketler, kalanını da güneyindeki şirketler oluşturuyor. Kaynaklara göre, Ekim ayının ilk yarısında şirketin yerel müşterilerine yaptığı satışlarda SAE 1006 kalite sıcak sac fiyatları 530$/mt CFR ve SS400 kalite sıcak sac fiyatları 520$/mt CFR seviyesinde yer aldı. Ticari satışlar tümüyle Kasım ayının başında başlayacak.

Hoa Phat Dung Quat Steel Anonim Şirketi, 4 No’lu yüksek fırını 2021 yılının Ocak ayında faaliyete geçirmeyi planlıyor. Kompleksin dört yüksek fırınının hepsi faaliyete geçtiğinde, Hoa Phat’ın sıcak sac üretimi yılda 3 milyon mt seviyesinin üzerine çıkacak. Vietnam Çelik Birliği’ne göre, yerel sıcak sac üretimi, yerel talebin sadece yaklaşık %60’ını karşılıyor. Bu nedenle, Hoa Phat Group, Dung Quat’taki projeyi sıcak sac ürünlere odaklanmak üzere genişletmek için yasal prosedürleri uygulama aşamasında, grubun gelir ve kârı artış oranı da korunacak. Toplam 60 trilyon VND (2,58 milyar $) yatırım ile şirketin üretim kapasitesi yıllık 5 milyon mt olacak.