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< Güncel Çelik Haberleri

Hint Vedanta Nicomet’i devralarak ülkenin tek nikel üreticisi konumuna geçti

Vedanta, Nicomet devralımıyla ve şirket faaliyetlerinin yeniden başlatılmasıyla birlikte yerel paslanmaz çelik üretimine ...

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