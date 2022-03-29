Hint Vedanta Limited bağlı kuruluşu ESL Steel Limited’e yatırım yapacak

Salı, 29 Mart 2022 10:45:13 (GMT+3) | Kalküta

ESL Steel Limited’in sahibi Vedanta Limited, ESL Steel’in kapasite artırım projesine 348 milyon $ yatırım yapacağını duyurdu.

Söz konusu yatırımla birlikte ESL Steel’in Bokaro tesisinin üretim kapasitesi yıllık 1,5 milyon mt’dan yıllık 3 milyon mt seviyesine çıkarılacak.

Yeni kok bataryası, oksijen üretim tesisi ve paralel demir yolu hattı ile desteklenecek yeni yüksek fırınla üretim kapasitesi artırılacak. Ayrıca tesiste yıllık 180.000 mt kapasiteli sünek boru üretim hattı da kurulacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Olabilecek en düşük maliyetle kapasite artırımı gerçekleştirilecek ve ürün portföyümüz genişleyecek,” sözlerine yer verildi.