Hint Uttam’ın çelik tesisleri varlık yöneticisi Nithia Capital tarafından devralındı

Çarşamba, 06 Ocak 2021 14:15:22 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli Uttam Galva Metallics Limited (UGML) ve Uttam Value Steels Limited (UVSL) şirketlerinin ekonomik olarak zor durumda olan çelik tesisleri, varlık yöneticileri Nithia Capital ve CarVal Investors tarafından devralındı.

Nithia Capital’in kurucusu ve CEO’su Jai Saraf, “Uttam’ın devralımı, Nithia Capital için önemli ve stratejik bir adım. Nithia, devralım ve doğal büyüme yollarıyla Hindistan’da yılda 2 milyon mt’a kadar çelik üretim kapasitesine sahip bir çelik platformu oluşturmayı düşünüyor. Son birkaç yılda Hindistan’da birçok çelik şirketi devralım fırsatlarını kovalıyoruz ve Uttam’ın başarısını daha da büyütmeye devam etme konusunda kendimize güveniyoruz. Hindistan’ın önümüzdeki 20-25 yılda küresel çelik piyasasındaki büyümenin kalbi olduğuna inanıyoruz ve amacımız da buna aktif bir şekilde dahil olmak,” şeklinde konuştu.

Uttam’ın çelik tesisleri iflas kurtarma yoluyla devralındı ve devralım Ulusal Şirket Hukuku Mahkemesi tarafından onaylandı. Uttam’ın iki şirketinin yaklaşık 1,01 milyar $ borcu bulunuyor ve Hindistan Merkez Bankası, söz konusu şirketleri büyük borçlular listesine koyduktan sonra şirketlerin iflas kurtarma yolunu kullanmasını önerdi.