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Hint üreticilerin sermaye harcamalarını gözden geçirmesi devlete bağlı üreticilerin özelleştirilme sürecini etkileyecek

Salı, 24 Mayıs 2022 11:00:03 (GMT+3)   |   Kalküta
       

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hint yerel çelik üreticilerinin ileriye yönelik sermaye harcamalarını gözden geçirmesi ve çelik ihracatına getirilen %15 vergi nedeniyle çelik şirketlerinin hisse değerlerinin düşmesi, devlete bağlı üreticiler Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) ile NMDC Limited’in özelleştirilme sürecini olumsuz etkileyecek.

Getirilen verginin ihracat satışlarını kısıtlaması sonucu yaklaşık 18-20 milyon mt’luk ihracat tonajının iç piyasaya verilmesi sebebiyle yerel üretim kapasitesi artırma planlarının yeni arz-talep tahminleri göz önünde bulundurularak yeniden gözden geçirilmesi gerekecek.

JSW Steel ve Jindal Steel and Power Limited (JSPL) gibi yerel üreticiler şimdiden ileriye yönelik sermaye harcamalarını yeniden ele alacaklarını bildirdi.

Özel üreticilerden birinin yetkilisi, ihracat seçeneklerinin kalmamasına bağlı olarak Hindistan’da orta ve uzun vadede meydana gelecek arz fazlasının yatırımcıların RINL ve NMDC’nin özelleştirilme sürecinde verebilecekleri teklifleri etkileyeceğini söyledi.

Hem iç hem de ihracat piyasalarının düştüğü ve çelik üreticilerinin arz-talep dinamiklerinde meydana gelen değişiklikleri dengelemek için üretimlerini azaltması gerekeceği ve bu nedenle kapasite artırımına gerek kalmayacağı ifade edildi.

Çelik sektörü analistlerinden biri, yerel üreticilerin dış piyasalara yaptıkları satışlardan elde ettikleri kazancı iç piyasaya yapılan satışlarla telafi etmesinin çok zor olacağını ve bu durumun nakit akışında düşüş riski oluşturacağını dile getirdi. Nakit akışındaki düşüşün, Tata Steel, ArcelorMittal, JSW Steel ve JSPL’nin önceden açıkladıkları kapasite artırım projelerinin hayata geçirilme süresini etkileyeceği belirtildi.

Ayrıca şirketlerin projelerinde yavaşlama meydana gelmesi halinde özelleştirilme yoluyla yeni varlık devralımlarına olan ilginin de azalabileceği eklendi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası çelik üretimi 

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