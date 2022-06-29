Hint üreticiler yavaş talep ve artan stoklarla mücadele etmek için üretimlerini azaltmayı planlıyor

Çarşamba, 29 Haziran 2022 13:48:58 (GMT+3) | Kalküta

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan'da birden fazla özel çelik üreticisi yerel talebin düşmesi ve yakın zaman önce çeliğe getirilen %15 oranındaki ihracat vergisi nedeniyle önümüzdeki aydan itibaren üretimlerini azaltacak.

Üreticilerden bazıları yıllık bakım çalışmaları kapsamında tesislerini kapatarak üretimlerini azaltmayı düşünüyor. Yetkililer, üreticilerin genelde Ekim-Eylül döneminde 15-25 gün süren bakım çalışmaları yaptığını ancak geçtiğimiz bir aylık süre içerisinde yerel çelik fiyatlarının %15 düşmesine ve stokların yükselmesine bağlı olarak yıllık bakım çalışmalarını Temmuz ayına çekeceğini ifade etti.

Bazı üreticiler ise stok artış hızını sınırlandırmak amacıyla ay içerisinde her üç-beş günde bir üretim kesintisine gidecek.

JSW Steel Limited’ten Seshagiri Rao, “Üretime devam etmenin, stok yığılmasına neden olmanın ve işletme sermayesini bloke etmenin anlamı kalmadı,” dedi.

Aylık ortalama yerel çelik üretiminin yaklaşık 10 milyon mt seviyesinde yer aldığı ancak Mayıs ayında 6 milyon mt seviyesine gerilediği tahmin ediliyor. Üreticilerin stok seviyelerindeki artış ise yerel talebin yavaşladığını gösteriyor. Mayıs ayında çelik ihracatı, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 1,24 milyon mt seviyesine kıyasla yaklaşık 750.000 mt seviyesinde yer almıştı. Yetkililer, ihracattaki düşüşün yeni vergi politikası devreye alınmadan önce gerçekleştiğini ve Haziran ayında daha sert bir düşüşün olacağını söyledi.