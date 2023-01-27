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Hint üreticiler dövme çelik tekerlek üretim tesisinin inşası için teklif verdi

Cuma, 27 Ocak 2023 11:29:28 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik döküm ve dövme şirketleri Bharat Forge Limited ile Ramkrishna Forgings Limited beraberinde devlete bağlı Steel Authority of India Limited (SAIL), ulusal demir yolu işletmecisi Indian Railways’in (IR) dövme çelik tekerlek üretim tesisi inşasına yönelik açtığı ihalede teklif gönderdi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, IR üretim kapasitesi yıllık 80.000 adet seviyesinde yer alacak ve Çin’den ithalata olan bağımlılığı azaltacak üretim tesisinin inşasıyla ilgilenen şirketlerin niyet mektubu göndermesini talep etmişti.

Söz konusu ihalenin kazananının tesisin inşasına yaklaşık 124 milyon $ yatırım yapması gerekecek.

IR ayrıca tesisin ilk yıl 40.000 adet, ikinci yıl 60.000 mt ve üçüncü yıldan itibaren 80.000 adet tedarik yapması gerekeceğini de söyledi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Sail 

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