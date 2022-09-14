Hint UGML 2 No’lu yüksek fırınını devreye aldı

Çarşamba, 14 Eylül 2022 10:27:18 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Uttam Galva Metallics Limited (UGML) tarafından yapılan açıklamada, Maharashtra’da yer alan Wardha çelik tesisindeki 2 No’lu yüksek fırının başarılı bir şekilde devreye alındığı belirtildi.

Sıcak metal üretim kapasitesi yıllık 700.000 mt seviyesinde yer alan yüksek fırın, çoğunlukla Uttam Value Steels Limited’e (UVSL) ait çelik tesislerinin sıcak metal ve pik demir ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılacak.

Açıklamada, 2 No’lu yüksek fırının inşasına 2015 yılında başlandığı ancak şirketin bir önceki sahiplerinin yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle tamamlanamadığı ifade edildi.

Nithia Capital, 2020 yılının Aralık ayında UGML ve UVSL’yi devraldıktan sonra önceliklerinin söz konusu projeyi 18 ay içerisinde tamamlamak olduğunu dile getirmişti.

UGML’nin sıcak metal üretim kapasitesi, 2 No’lu yüksek fırın beraberinde yenileme ve kapasite artırımı için devre dışı bırakılan 1 No’lu yüksek fırınla yıllık 1,5 milyon mt’un üzerinde yer alacak.

Şirket bir sonraki etapta Wardha tesisinin sıcak metal üretim kapasitesini 2 milyon mt seviyesine çıkaracağını da söyledi.