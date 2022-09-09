Hint TPREL paslanmaz çelik üreticisi için güneş enerjisi santrali inşa edecek

Cuma, 09 Eylül 2022 09:43:41 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın en büyük entegre yenilenebilir enerji üreticisi Tata Power Renewable Energy Limited (TPREL), paslanmaz çelik üreticisi Viraj Profile Private Limited için 100 megavat kapasiteli bir güneş enerjisi santrali inşa edecek.

Söz konusu santral önümüzdeki yılın Temmuz ayında devreye alındığında, Viraj Profile’ın yenilenemeyen enerji kaynaklarına olan bağımlılığı yarı yarıya azalacak. Santralin inşası, işletilmesi ve bakımı TP Nanded Ltd. tarafından yürütülecek.

Santralin %74’ü Tata Power’a, kalan %26’sı ise Viraj Profile’a ait olacak ve üretilen enerji Viraj’ın Maharashtra’da yer alan Tarapur tesisinde kullanılacak.

Her iki şirket de bir sonraki etapta santralin üretim kapasitesini artırma projesini için değerlendirme yapacak.