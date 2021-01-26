Hint ticaret firması MMTC 25.000 mt toz mangan cevheri için ihracat ihalesi açtı

Salı, 26 Ocak 2021 11:35:16 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı ticaret firması MMTC Limited, ihale aracılığıyla yurt dışındaki alıcılara 25.000 mt toz mangan cevheri teklif etti.

Şirket yetkililerine göre, Hindistan’dan yapılan manganez ihracatına yönelik tek yetkili kuruluş MMTC, ihalede teklif ettiği ürünü yerel madencilerden aldı.

Söz konusu ürün, en az %12 demir, en fazla %25 silikon dioksit, en fazla %8 alümin ve %21-22 oranında manganez içerikli cevher.

Ürünün teslimatı, sevkiyat için Hindistan’ın güneyindeki Vishakhapatnam limanından yüklenerek Şubat-Mart döneminde gerçekleşecek.