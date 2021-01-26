﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hint ticaret firması MMTC 25.000 mt toz mangan cevheri için ihracat ihalesi açtı

Salı, 26 Ocak 2021 11:35:16 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı ticaret firması MMTC Limited, ihale aracılığıyla yurt dışındaki alıcılara 25.000 mt toz mangan cevheri teklif etti.

Şirket yetkililerine göre, Hindistan’dan yapılan manganez ihracatına yönelik tek yetkili kuruluş MMTC, ihalede teklif ettiği ürünü yerel madencilerden aldı.

Söz konusu ürün, en az %12 demir, en fazla %25 silikon dioksit, en fazla %8 alümin ve %21-22 oranında manganez içerikli cevher.

Ürünün teslimatı, sevkiyat için Hindistan’ın güneyindeki Vishakhapatnam limanından yüklenerek Şubat-Mart döneminde gerçekleşecek.


Etiketler: ticaret  mangan cevheri  Hint Yarımadası  hammaddeler  Hindistan  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

18  Oca

Hint NMDC mevcut mali yılı kapasitesinin %97’si kadar cevher üreterek kapatacak
15  Oca

Hint MOIL yeni bir manganez kaynağı devraldı
14  Oca

Hindistan hükümeti SAIL’deki hissesinin %5’ini satacak
05  Oca

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Aralık döneminde %12,13 düştü
29  Ara

Hindistan’da FIMI demir cevheri ihracatındaki %30’luk verginin kaldırılmasını istiyor