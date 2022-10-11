Hint Tata Steel ile Technology Metal Australia karbon salımını azaltmak için mutabakat anlaşması imzaladı

Salı, 11 Ekim 2022 10:22:49 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited ile Technology Metal Australia Limited (TMAL), çelik üretiminde karbon salımını azaltmak amacıyla mutabakat anlaşması imzaladı.

Söz konusu şirketlerin çelik üretiminde karbon salımını azaltmaya yönelik çözümler bulmak amacıyla vanaydum işleme koşulları üzerinde çalışmalar yapacağı öğrenildi.

Mutabakat anlaşması, taraflar anlaşmayı karşılıklı olarak daha erken bir tarihte feshetmediği müddetçe beş yıl süreliğine geçerli olacak.

Anlaşma kapsamında Tata Steel’in TMAL’ye veya Murchison Technology Metals Project’e yatırım yapabileceği de söyleniyor.

TMAL İdari Yöneticisi Ian Practice tarafından yapılan açıklamada, “TMAL olarak dünyanın en büyük çelik üreticilerinden biri olan Tata Steel ile kurduğumuz ortaklıktan ve Avustralya’nın Hindistan ile ticari ilişkilerini geliştirmekten heyecan duyuyoruz. Dünya net sıfır karbon salımına doğru ilerlerken her iki şirket de çelik uygulamalarında karbon salımını azaltmada önemli bir rol oynayabilir,” ifadeleri kullanıldı.

Tata Steel Başkan Yardımcısı Rajiv Mukherji ise, “Vanadyum, Tata Steel olarak çelik üretiminde ürün dayanımı artırmak ve ağırlığını azaltmak için kullandığımız başlıca bileşenlerden biri. Alıcılarımız karbon salımlarını daha fazla azaltmak istediği için bu ürünlere olan talebin artmasını bekliyoruz,” şeklinde konuştu.