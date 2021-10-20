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Hint Tata Steel BSL Limited’in net kârı 2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde beş kat arttı

Çarşamba, 20 Ekim 2021 11:46:34 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel BSL Limited tarafından yapılan açıklamada, şirketin net kârının 2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) beş kat artarak 18,37 milyar INR (245 milyon $) seviyesinde kaydedildiği belirtildi.

Söz konusu çeyrekte, şirketin toplam kârı, bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 55,45 milyar INR’ye (739 milyon $) kıyasla 83,3 milyar INR (1,11 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Tata Steel, 2018 yılında, Bhushan Steel Limited’i (BSL) iflas kurtarma yoluyla satın almış, şirketin adını Tata Steel BSL Limited olarak değiştirmişti.


Etiketler: çelik üretimi  Hindistan  Hint Yarımadası  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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