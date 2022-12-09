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Hint Tata Sons yarı iletken çip üretimine başlayacak

Cuma, 09 Aralık 2022 11:16:34 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint sanayi devi Tata Sons, yerel ve küresel arza yönelik yarı iletken çip üretimine başlayacağını duyurdu.

Tata Sons Başkanı N. Chandrasekaran çip üretim tesisi kurma ihtimalinin gözden geçirileceğini söyledi.

Yarı iletken çip test tesisleri inşa edecek Tata Electronics’in önceden kurulduğunu ifade eden Chandrasekaran, Japonya, ABD, Tayvan ve Güney Kore’den ortakların projeye dahil olabileceğine işaret etti.

Şirketin önümüzdeki beş yıllık süre zarfında yaklaşık 90 milyar $ yatırım yapacağı ve bu yatırımlara yarı iletken çip faaliyetlerinin de dahil edildiği belirtildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Hint Vedanta Limited ve Tayvanlı Foxconn bu yılın Eylül ayında yaklaşık 20 milyar $ yatırımla yarı iletken çip ve görüntü teknolojileri üretim tesisleri kurmak amacıyla Gujarat eyaleti hükümetiyle anlaşma imzalamıştı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Üretim 

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