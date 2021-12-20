﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hint Tata Motors Maharashtra’da oto hurda tesisi kuracak

Pazartesi, 20 Aralık 2021 10:45:44 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint otomobil üreticisi Tata Motors Limited (TML), kapasitesi yıllık 35.000 adet seviyesinde yer alacak oto hurda tesisi kurulması için Maharashtra eyaleti hükümetiyle anlaşmaya vardığını duyurdu.

TML tarafından yapılan açıklamada, “Hurda tesisi sayesinde hurda ve ham petrol ithalat maliyetleri düşecek, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik istihdam olanakları artacak, orijinal ekipman üreticilerinin yeni araç satışları artacak, araç sahiplerinin maliyetleri düşecek, tüketicilere daha temiz araçlar ve herkes için sürdürülebilir bir çevre sağlanacak,” sözlerine yer verildi.

Şirket, bu yılın başında da Gujarat’ta benzer bir tesis kuracağını duyurmuştu.


Etiketler: otomotiv  Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

20 Ara

Odisha eyaleti hükümeti AMNS’nin 24 milyon mt üretim kapasiteli projesine onay verdi
14 Ara

Hint çelik üreticileri küçük ölçekli işletmelere tonaja bağlı indirim yapmayı planlıyor
10 Ara

Hindistan’da binek araç kayıtları Kasım ayında %19 düştü
02 Ara

Hindistan’ın binek araç satışları Kasım ayında farklı seyirler izledi
02 Ara

Hint NMDC’nin üretimi Kasım ayında %0,6 arttı