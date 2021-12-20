Hint Tata Motors Maharashtra’da oto hurda tesisi kuracak

Pazartesi, 20 Aralık 2021 10:45:44 (GMT+3) | Kalküta

Hint otomobil üreticisi Tata Motors Limited (TML), kapasitesi yıllık 35.000 adet seviyesinde yer alacak oto hurda tesisi kurulması için Maharashtra eyaleti hükümetiyle anlaşmaya vardığını duyurdu.

TML tarafından yapılan açıklamada, “Hurda tesisi sayesinde hurda ve ham petrol ithalat maliyetleri düşecek, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik istihdam olanakları artacak, orijinal ekipman üreticilerinin yeni araç satışları artacak, araç sahiplerinin maliyetleri düşecek, tüketicilere daha temiz araçlar ve herkes için sürdürülebilir bir çevre sağlanacak,” sözlerine yer verildi.

Şirket, bu yılın başında da Gujarat’ta benzer bir tesis kuracağını duyurmuştu.