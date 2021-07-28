Hint Srikalahasthi Pipes genişleme projesini tamamlamak için mini yüksek fırınını devre dışı bıraktı

Çarşamba, 28 Temmuz 2021 13:33:25 (GMT+3) | Kalküta

Hint Srikalahasthi Pipes Limited tarafından yapılan açıklamada, şirketin, üretim kapasitesini yıllık 300.000 mt’dan 400.000 mt’a çıkaracak yeni yüksek fırınını devreye almak amacıyla mini yüksek fırınının 25 Temmuz tarihi itibarıyla devre dışı bırakıldığını belirtti.

Ayrıca, şirketin sünek boru üretim biriminin de senkronizasyon çalışmalarına ve yeni ‘bitirme hattının’ devreye alınmasına bağlı olarak kapalı olacağı ifade edildi.

Genişletme projelerinin devreye alınacağı tarih, ilerleyen günlerde duyurulacak.