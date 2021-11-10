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Hint SMEL’in net kârı 2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde %157 arttı

Çarşamba, 10 Kasım 2021 11:44:09 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint uzun mamul, pelet ve ferroalyaj üreticisi Shyam Metallics and Energy Limited (SMEL) net kârının, 2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) yıllık %157 artışla 4,1 milyar INR (55 milyon $) seviyesinde yer aldığını belirtti.

Söz konusu çeyrekte, şirketin toplam satış gelirleri yıllık %87 artarak 24,94 milyar INR (337 milyon $) oldu.

SMEL Başkan Yardımcısı Brij Bhushan Agarwal, “Pelet, sünger demir ve nihai mamul birimlerimizde planlı olarak üretime ara verdik. Üretimimizi geliştirmek amacıyla ileri teknolojilere devamlı olarak yatırım yapıyoruz. Bu sayede, maliyetlerimizi düşük seviyelerde tutacağız. Düşük maliyetin, kârlılığımızı devam ettirebilmemiz açısından kritik bir önem taşıdığını düşünüyoruz,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: mali sonuçlar  Hindistan  Hint Yarımadası  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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