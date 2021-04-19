Hint Shyam Steel yüksek ısıl işlem görmüş inşaat demiri üretim kapasitesini artıracak

Pazartesi, 19 Nisan 2021 15:15:22 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın doğusunda bulunan çelik üreticisi Shyam Steel Limited (SSL), yüksek ısıl işlem görmüş (TMT) inşaat demiri üretim kapasitesini yıllık 600.000 mt seviyesinden 900.000 mt seviyesine yükseltmek amacıyla tesis devralımı için yaklaşık 80 milyon $ yatırım yapacağını açıkladı.

Söz konusu projenin önümüzdeki 12-18 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

SSL Yöneticisi Lalit Beriwal, sünger demir tesisinin ve elektrik santralinin üretimini artırmak adına tesis devralımı için tahmini 53 milyon $ harcanacağını söyledi. Kalan tutar ise TMT inşaat demiri tesisinin kapasitesini artırmak için kullanılacak.

Söz konusu yetkiliye göre, SSL TMT inşaat demiri üretim kapasitesini artırmak adına tesis devralımının yanı sıra, inorganik yollara başvuracak ve şu anda iflas kurtarma için Ulusal Şirketler Hukuku Mahkemesi’nde (NCLT) bulunan çelik tesislerini devralacak.

Beriwal, SSL’nin Odisha ve Jharkhand eyaletlerinde mali açıdan zor durumda olan çelik tesisleri aradığını ve önümüzdeki üç ila altı ay içinde, NCLT’nin iflas kurtarma mekanizması aracılığıyla bir devralım gerçekleştirmeyi umduğunu söyledi.