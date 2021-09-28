Hint Shyam Metallics 2021-2022 mali yılında kapasite artırımına 116 milyon $ harcama yapacak

Salı, 28 Eylül 2021 11:57:50 (GMT+3) | Kalküta

Hint Shyam Metallics Limited’in, 2021-2022 mali yılında, devam eden kapasite artırım çalışmalarını kısmen finanse etmek amacıyla 116 milyon $ sermaye harcaması yapacağı tahmin ediliyor.

Şirket, 2025 yılına kadar, çelik ve ferroalyaj üretim kapasitesini mevcut 5,71 milyon mt’dan 11,54 milyon mt seviyesine çıkarmak için toplam 405 milyon $ sermaye harcaması yapacağını belirtti.

Öte yandan, Shyam Mettalics, elektrik santralinin üretim kapasitesini 2025 yıllına kadar 227 MW’tan 357 MW’a çıkaracağını ve geriye doğru entegrasyon olarak, pik demir üretim tesisi inşa edeceğini bildirdi.