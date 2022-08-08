Hint SAIL’e ait Rourkela’nın ham çelik ve nihai mamul üretimi Nisan-Temmuz döneminde rekor kırdı

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’e (SAIL) ait Rourkela Steel Plant’in (RSP) ham çelik ve nihai mamul üretimi 2022-2023 mali yılının ilk dört ayında (Nisan-Temmuz) sırasıyla 1.329.388 mt ve 1.224.323 mt seviyelerinde yer alarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu dönemde, RSP’nin ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %5,1 ve %9,3 arttı.
Odisha’da yer alan Rourkela’nın çelik üretim kapasitesi yıllık 5,5 milyon mt seviyesinde yer alıyor.