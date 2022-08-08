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Hint SAIL’e ait Rourkela’nın ham çelik ve nihai mamul üretimi Nisan-Temmuz döneminde rekor kırdı

Pazartesi, 08 Ağustos 2022 13:44:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’e (SAIL) ait Rourkela Steel Plant’in (RSP) ham çelik ve nihai mamul üretimi 2022-2023 mali yılının ilk dört ayında (Nisan-Temmuz) sırasıyla 1.329.388 mt ve 1.224.323 mt seviyelerinde yer alarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, RSP’nin ham çelik ve nihai mamul üretimi sırasıyla yıllık %5,1 ve %9,3 arttı.

Odisha’da yer alan Rourkela’nın çelik üretim kapasitesi yıllık 5,5 milyon mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: Ham Çelik Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Sail 

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