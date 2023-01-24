Hint SAIL yük konteynerlerine yönelik hava koşullarına dayanıklı çelik üretimine başlayacak

Salı, 24 Ocak 2023 10:04:50 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’e (SAIL) ait Bokaro Steel Plant (BSP), yük konteyneri imalatında kullanılan hava koşullarına dayanıklı vasıflı çelik üretmeye başlayacak.

Yapılan açıklamada Hint Standartları Bürosu’nun şirkete IS 11587:1986 standartlarına uygun olarak WR-Fe 480A (hava koşullarına dayanıklı yapısal çelik), WR-Fe 480B (düşük fosfor içerikli mikro alaşımlı hava koşullarına dayanıklı yapısal çelik) ve WR-Fe 490H (konteyner imalatında kullanılan çelik) kalitelerinin üretimine yönelik ruhsat verdiği ifade edildi.

Pandemi nedeniyle dünya genelinde yük konteyneri arzında sıkıntı meydana gelmiş, getirilen kısıtlamalar nedeniyle pek çok konteyner limanlarda, depolama merkezlerinde ve gemilerde kullanılamadan beklemişti.

Artan talep, limanlardaki yoğunluk ve imalat merkezlerinin kapatılması sonucunda arz sıkıntısının kötüleştiği ve dolayısıyla navlun oranlarının dünya genelinde yükseldiği ifade edildi. Hindistan’ın konteyner ihtiyacını Çin’den ithalat yoluyla karşıladığı ve yıllık yaklaşık 350.000 konteynere ihtiyaç duyduğu düşünüldüğünde arz sıkıntısı ülkenin ihracat ve ihracatını çok olumsuz etkilemişti.