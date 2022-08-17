Hint SAIL sertleştirilmiş çelik ray için deneme üretimine başlayacak

Çarşamba, 17 Ağustos 2022 11:40:09 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), ülke genelinde inşası devam eden ve yük taşımacılığında kullanılacak yüksek hızlı demir yolu koridoruna tedarik etmek amacıyla sertleştirilmiş çelik ray deneme üretimine başlayacak.

Deneme üretimi SAIL’e ait Bhilai Steel Plant’te (BSP) yapılacak.

Sertleştirilmiş çelik rayların bir kısmının bu yıl içerisinde üretileceğini söyleyen bir şirket yetkilisi, ürünün inşası devam eden yüksek hızlı demir yolu için belirlenen teknik özellikleri karşılaması halinde yıllık üretim hedefinin netleşeceğini de ekledi.

Şirketin deneme üretimini tamamlamayı ve tedarik sözleşmelerine yönelik ihalelere katılım hakkı kazanmayı amaçladığı; sertleştirilmiş çelik ray alımlarının bu yıl içerisinde netlik kazanacağı da öğrenildi.