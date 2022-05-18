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Hint SAIL savaş gemisi ve yüksek hızlı trenler için çelik tedarik ediyor

Çarşamba, 18 Mayıs 2022 10:51:40 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL) tarafından yapılan açıklamada, Rourkela ve Bhilai tesislerinden yerel savaş gemisi üreticisine 4.300 mt yüksek kalite vasıflı çelik tedarik edildiği belirtildi.

SAIL’in önümüzdeki üç yıllık süre içerisinde 400 adet yüksek hızlı trende kullanılmak üzere 250.000 adet teker tedarikine yönelik ulusal demir yolu işletmecisi Indian Railways ile anlaşma imzaladığı öğrenildi.

Ayrıca yine şirkete bağlı Dargapur tesisinin ise yeni yüksek hızlı trenlerde kullanılacak vagonlar için 45.000 adet dövme çelik teker tedarik ettiği bildirildi.

Ukraynalı bir üreticiye verilen 16 milyon $ değerindeki 36.000 teker seti siparişinin Rus işgali nedeniyle iptal olmasının ardından dövme teker arzında ciddi aksamalar meydana geldi.

Tekerlerin komşu Romanya üzerinden Ukrayna’dan hava yoluyla çıkarılması planlanıyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Sail 

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