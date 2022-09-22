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Hint SAIL Rowghat madeni ve BSP arasındaki ilk demir yolu bağlantısını kurdu

Perşembe, 22 Eylül 2022 14:37:58 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), Chhattisgarh’ta yer alan Rowghat madeni ve Bhilai Steel Plant (BSP) arasındaki ilk demir yolu bağlantısını başarıyla kurdu.

24 vagondan oluşan hatta Rowghat madeni ile BSP arasındaki ilk deneme sürüşü geçtiğimiz hafta başarıyla gerçekleştirildi ve tesise demir yolu aracılığıyla ilk hammadde sevkiyatı yapıldı.

Yetkililer söz konusu hat tam olarak kullanıma geçtiğinde Rowghat’tan BSP’ye yıllık 300.000 mt demir cevheri sevkiyatı yapılacağını ve bu kadar yüksek tonajın mevcut kara yolu hattı üzerinden taşınamayacağını belirtti.

Chhattisgarh’ın en büyük ikinci madeni olan Rowghat’ın rezervlerinin 476,45 milyon mt seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor ve önümüzdeki 20 yıllık süre boyunca BSP’nin hammadde ihtiyacını karşılamaya yeteceği söyleniyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Sail 

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