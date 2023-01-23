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Hint SAIL bağlı kuruluşu VISP’nin kapatılmasına onay verdi

Pazartesi, 23 Ocak 2023 09:58:28 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) bağlı kuruluşu Visvesvaraya Iron and Steel Plant’in (VISP) kapatılmasına onay verdiği öğrenildi.

SAIL’in yönetim kurulu VISP varlıklarının özelleştirilme sürecinin birden fazla kez başarısız olmasının ardından tesisin kapatılmasını onayladığı ifade edilse de SAIL, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

105 yıldır faaliyet gösteren ve iki yüksek fırınındaki ham çelik üretim kapasitesi 216.000 mt seviyesinde yer alan VISP, 1988 yılında SAIL ile birleşmişti.


Etiketler: Ham Çelik Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Sail 

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