Hint RSTL Nijerya’ya çelik boru tedariki yapmak için Huihai Group ile sözleşme imzaladı

Perşembe, 13 Ocak 2022 11:47:34 (GMT+3) | Kalküta

Hint Rama Steel Tubes Limited (RSTL), Nijerya’ya yıllık 15.000 mt çelik boru tedariki yapmak amacıyla Hong Kong’lu Huihai Group ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

RSTL tarafından yapılan açıklamada, “RSTL olarak, Nijerya’daki büyük ölçekli altyapı projelerinin talebini karşılayabilmek amacıyla Hong Konglu Huihai Group ile yalnızca Nijerya’ya özel yeni bir tedarik sözleşmesi imzaladık. Nijerya piyasasında vasıflı çelik borunun toplam pazar payı yıllık 50.000 mt seviyesinde yer alıyor. Önümüzdeki yıllarda, yüksek marjlı bu ürün için pazar payımızı artırmayı bekliyoruz,” sözlerine yer verildi.