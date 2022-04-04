Hint RINL’nin satış geliri 2021-2022 mali yılında %56 arttı

Pazartesi, 04 Nisan 2022 13:43:01 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetine bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’in (RINL) toplam satış geliri 2021-2022 mali yılında yıllık %56 artışla 280 milyar INR (3,68 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu mali yılda, üreticinin sıcak metal üretimi 5,77 milyon mt, ham çelik üretimi 5,27 milyon mt ve satılabilir çelik üretimi 5,14 milyon mt seviyelerinde yer alarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeler olarak kayıtlara geçti.

Hindistan hükümeti geçtiğimiz yıl RINL’nin satış yoluyla özelleştirilme sürecini başlatmıştı.