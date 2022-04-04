﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hint RINL’nin satış geliri 2021-2022 mali yılında %56 arttı

Pazartesi, 04 Nisan 2022 13:43:01 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetine bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’in (RINL) toplam satış geliri 2021-2022 mali yılında yıllık %56 artışla 280 milyar INR (3,68 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu mali yılda, üreticinin sıcak metal üretimi 5,77 milyon mt, ham çelik üretimi 5,27 milyon mt ve satılabilir çelik üretimi 5,14 milyon mt seviyelerinde yer alarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeler olarak kayıtlara geçti.

Hindistan hükümeti geçtiğimiz yıl RINL’nin satış yoluyla özelleştirilme sürecini başlatmıştı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası çelik üretimi mali sonuçlar 

Benzer haberler

14 Şub

Hint MOIL Limited’in net kârı Nisan-Aralık döneminde %305 arttı
11 Şub

SAIL’in net kârı üçüncü çeyrekte %4,1 arttı
09 Şub

Hint JSPL’nin net kârı üçüncü çeyrekte %27 düştü
08 Şub

Hint JSL’nin net kârı üçüncü çeyrekte %300 arttı
07 Şub

Tata Steel’in konsolide net kârı üçüncü çeyrekte %159 arttı
24 Oca

Hint JSW Limited’in net kârı üçüncü çeyrekte %63 arttı
23 Kas

Hint Jainam Ferro Alloys’un net kârı 2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde %1.394 arttı
12 Kas

Hint NMDC’nin net kârı 2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde 312 milyon $ oldu
12 Kas

Tata Steel’in konsolide net kârı 2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde %661 arttı
10 Kas

Hint SMEL’in net kârı 2021-2022 mali yılının ikinci çeyreğinde %157 arttı