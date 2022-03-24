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Hint RINL’nin özelleştirilmesiyle sermaye girişi ve kapasite artırımı olacak

Perşembe, 24 Mart 2022 10:26:25 (GMT+3)   |   San Diego
       

Hindistan Çelik Bakanı Ram Prasad Chandra Singh, hükümete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’in (RINL) özelleştirilmesiyle birlikte sermaye girişinin, kapasite artırımının ve daha yeni teknolojilerin kullanımının artacağını belirtti.

Bakan Singh RINL’nin kârının son 10 yıllık süre içerisinde artmadığını söyledi.

Çelik Bakanlığı’nın RINL’nin Odisha, Chhattisgarh ve Andhra Pradesh eyaletleri hükümetlerine yaptığı demir cevheri yataklarının Maden Bakanlığı’na tahsis edilmesi talebini kabul ettiği öğrenildi.

Bakanlık ayrıca Odisha hükümetinden RINL yerine demir cevheri bloğu tahsis etmesini talep etti. RINL demir cevheri madenlerinin ihale yoluyla tahsis edilmesi sürecine de katılıyordu.

Ekonomik İlişkiler Kabinesi geçtiğimiz yıl RINL’nin, bağlı kuruluşlarının ve ortak girişimlerinin tamamının prensipte tasfiye edilmesine onay vermişti.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  çelik üretimi 

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