﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hint RINL’nin özelleştirilme süreci başlıyor

Perşembe, 08 Temmuz 2021 11:34:00 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetinin, devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’de (RINL) bulunan hisselerinin özel yatırımcılara satış süreci, ticari bankalara ve ticari danışmanlara teklif talebinde bulunulmasıyla resmen başladı.

Yatırım ve Kamu Varlığı Yönetimi Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride, teklif vermeleri amacıyla ticari bankalara, hukuki danışmanlara ve ticari danışmanlara talepte bulunuldu.

Hükümetin en üst karar merci Ekonomik İlişkiler Kabinesi, 27 Ocak tarihinde, hükümetin %100 hissesinin bulunduğu RINL’nin özelleştirilmesine onay vermişti.


Etiketler: Hindistan  çelik üretimi  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

07  Tem

Tata Steel yıllık sermaye harcamalarını önümüzdeki beş yılda 1,35 milyar $’a çıkaracak, borcunu mevcut mali yılda 2 ...
05  Tem

Hindistan üç ülkeden ithal elektrogalvanizli çeliğe antidamping soruşturması başlattı
22  Haz

Hindistan hükümeti pelet üreticisi KIOCL’yi tasfiye etmeyi düşünüyor
21  Haz

SAIL pandemi nedeniyle sertleştirilmiş çelik rayların ticari üretimini erteledi
16  Haz

SAIL ve RINL işçileri 30 Haziran’da maaş değişikliğinin gecikmesini protesto için greve gidecek