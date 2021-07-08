Hint RINL’nin özelleştirilme süreci başlıyor

Perşembe, 08 Temmuz 2021 11:34:00 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetinin, devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’de (RINL) bulunan hisselerinin özel yatırımcılara satış süreci, ticari bankalara ve ticari danışmanlara teklif talebinde bulunulmasıyla resmen başladı.

Yatırım ve Kamu Varlığı Yönetimi Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride, teklif vermeleri amacıyla ticari bankalara, hukuki danışmanlara ve ticari danışmanlara talepte bulunuldu.

Hükümetin en üst karar merci Ekonomik İlişkiler Kabinesi, 27 Ocak tarihinde, hükümetin %100 hissesinin bulunduğu RINL’nin özelleştirilmesine onay vermişti.