Hint RINL üretimini azalttığına ilişkin iddiaları yalanladı

Salı, 22 Şubat 2022 10:27:52 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetine bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) tarafından yapılan açıklamada, çalışanların güçlü talebe rağmen yönetimin özelleştirilme sürecini kolaylaştırmak amacıyla üretimi kasten azalttığına yönelik iddialarına yanıt verildi.

İşçi sendikaları bir süre önce protestolara hız vermiş ve güçlü talebe rağmen Vishakhapatnam’da yer alan yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli tesisi işleten RINL’nin özelleştirilme sürecinin hızlandırılması amacıyla üretimin kasten azaltıldığını iddia etmişti.

RINL yönetimi işçilerin ortaya attığı iddiaların gerçek piyasa koşullarını yansıtmadığını ve ciddi boyutlara ulaşan kömür sıkıntısına rağmen şirketin faaliyetlerini optimize ettiğini ve yeni hedefler belirlediğini ifade etti.

Geçtiğimiz yıl RINL’nin pik demir üretimi 6 milyon mt seviyesinde yer alarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçmişti. Şirket aynı başarının 2021-2022 mali yılının tamamında da devam ettirileceğini ve sıcak metal, ham çelik ve satılabilir çelik üretiminde şimdiye kadarki en yüksek rakamlara ulaşabilecek bir noktada olduklarını ekledi.