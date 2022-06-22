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Hint RINL üç yüksek fırınından birinde Ocak ayından bu yana üretim yapmıyor

Çarşamba, 22 Haziran 2022 10:15:53 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’in (RINL) koklaşabilir taş kömürü fiyatlarındaki artış ve yerel nihai mamul piyasasındaki yavaşlama nedeniyle üç yüksek fırınından birinde bu yılın Ocak ayından bu yana üretim yapmadığı belirtildi.

Üç yüksek fırınının her birinin üretim kapasitesinin yıllık 2,5 milyon mt seviyesinde yer aldığı ve diğer iki yüksek fırında üretime devam edildiği öğrenildi.

Piyasa kaynakları, söz konusu yüksek fırının bu yılın Ocak-Mart döneminde faaliyet göstermemesine rağmen RINL’nin 2021-2022 mali yılında ham çelik üretim rekoru kırdığını ifade etti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, hükümet RINL’nin özelleştirilme sürecini başlatmıştı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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