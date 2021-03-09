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Hint RINL tesisinde kullanılmayan araziyi satarak borçlarını ödeyecek

Salı, 09 Mart 2021 12:19:16 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), Vishakhapatnam’da bulunun çelik tesisinde kullanmadığı arazi fazlasını paraya çevirmek adına inşaat şirketi NBCC ile bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Bu hamlenin şirkete tahmini 137 milyon $ kazandırması ve şirketin de bu parayı borçlarını ödemek için kullanması bekleniyor.

Hindistan hükümeti, çoğunlukla RINL’ın son birkaç yılda kaydettiği biriken zararlar nedeniyle şirketin hisselerinin tamamının satılarak özelleştirilmesini onayladı.

Ancak, arazi satışıyla gelir elde edilmesinin, RINL’ın Güney Koreli çelik üreticisi POSCO ile çelik tesisine yönelik ortak girişim oluşturma planlarını nasıl etkileyeceği bilinmiyor.

İki şirket önceden bir mutabakat anlaşması imzalamıştı ve RINL’ın projeye mali destek sağlamak adına arazi fazlasını teklif etmesiyle birlikte, şirketler yeni bir çelik tesisi inşa etme ihtimaline yönelik ortak bir çalışma grubu oluşturmuştu.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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