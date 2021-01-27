Hint RINL Nisan-Aralık döneminde 1 milyon mt ile çelik ihracat rekoru kırdı

Çarşamba, 27 Ocak 2021 11:14:26 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), 2020 yılının Nisan-Aralık döneminde %141 artışla 1 milyon mt çelik ihracat ederek rekor kırdı.

RINL Başkanı P K Rath, “2020 yılı bize birçok şey öğretti ve şirketimiz gelecekte yaşanabilecek böylesi zorluklara karşı daha güçlü durumda,” şeklinde konuştu. Rath, RINL’ın Odisha Mineral Development Corporation demir cevheri madenlerini başarılı bir şekilde faaliyete soktuğunu ve şirketin bağlı kuruluşu Birsa Stone Lime Company Limited’in de ilk kez kâr elde etmeye başladığını söyledi.

Rath, RINL’ın Uttar Pradesh eyaletindeki yeni dövme çelik tekerlek tesisinin inşasının tamamlandığını ve tesisin bu yılın Şubat ayında üretime başlamasının planlandığını belirtti.