Hint RINL LHB vagonları için ilk dövme çelik tekerlek sevkiyatını yaptı

Pazartesi, 17 Ekim 2022 11:08:50 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Niham Limited (RINL), ulusal demir yolu işletmecisi Indian Railways tarafından üretilen Linke Hofman Busch (LHB) vagonları için ilk dövme çelik tekerlek sevkiyatını yaptığını duyurdu.

RINL, LHB vagonlar için özel olarak tasarladığı dövme çelik tekerlekleri SMS, Germany Railway Design and Standarts Organization (RDSO) ve MECON’un desteğiyle üretti.

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, üretim sayesinde geleneksel tedarikçi olan Ukrayna’dan yapılan sevkiyatların aksaması nedeniyle LHB uyumlu dövme çelik arz-talebinde meydana gelen açığın önemli ölçüde azaltılacağı ifade edildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Hindistan hükümeti, Vishakhapatnam’da yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli bir tesis işleten RINL’nin özelleştirilme sürecini başlatmıştı.