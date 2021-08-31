Hint RINL kütük ve filmaşin ihracat ihalesi açtı

Salı, 31 Ağustos 2021 11:29:37 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetine bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), kütüğe ve filmaşine yönelik iki ayrı ihracat ihalesi açtığını duyurdu.

Şirket, alıcıların, teklif göndermesi için belirlenen son tarihi, 6 Eylül olduğunu ve teslimatın, 10 Ekim tarihine kadar yapılacağını belirtti.

20.000 mt 90 x 90 mm ebatlı birinci kalite kütüğe yönelik açılan ihalede, en az 10.000 mt’a teklif verilmesi; 15.000 mt 5,5 x 12 mm ebatlı filmaşine yönelik açılan ihalede ise en az 5.000 mt’a teklif verilmesi koşullarının bulunduğu bildirildi.

Tüm sevkiyatlar, Gangavaram Limanı’ndan gerçekleştirilecek.