﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hint RINL kütüğe ve bluma yönelik ihracat ihalesi açtı

Pazartesi, 22 Kasım 2021 11:26:30 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetine bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), kütüğe ve bluma yönelik iki ayrı ihracat ihalesi açtığını duyurdu.

Şirket, alıcıların teklif göndermesi için belirlenen son tarihin 24 Kasım olduğunu bildirdi.

20.000 mt 200 x 200 mm ebatlı bluma yönelik açılan ihalede, en az 10.000 mt’a teklif verilmesi; 10.000 mt 150 x 150 mm ebatlı birinci kalite kütüğe açılan ihalede ise en az 5.000 mt’a teklif verilmesi koşullarının bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, satıcı ile alıcı arasında imzalanan tedarik sözleşmesinin ardından, ödemenin tamamının peşin olarak yapılması gerekiyor.

Teslimatlar, Aralık ayının sonunda yapılacak.


Etiketler: yarı ürünler  Hint Yarımadası  çelik üretimi  Hindistan  uzun ürünler  kütük  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

17 Kas

Hindistan çıkışlı kütük fiyatları düşen karşı teklifler ve Çin’deki olumsuz tablo sonucu geriledi
04 Kas

Hint RINL 30.000 mt kütüğe yönelik ihracat ihalesi açtı
01 Kas

Hindistan Çin’den ithal alaşımlı ve alaşımsız filmaşine uygulanan antidamping vergisini 5 yıl daha uzattı
28 Eki

Hint üreticiler kütük ihracat fiyatlarını düşürmeye hazır değil, düşük fiyatlı olarak sadece pozisyon kargoları mevcut
25 Eki

Hint RINL kütüğe ve filmaşine yönelik ihracat ihalesi açtı