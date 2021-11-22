Hint RINL kütüğe ve bluma yönelik ihracat ihalesi açtı

Pazartesi, 22 Kasım 2021 11:26:30 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetine bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), kütüğe ve bluma yönelik iki ayrı ihracat ihalesi açtığını duyurdu.

Şirket, alıcıların teklif göndermesi için belirlenen son tarihin 24 Kasım olduğunu bildirdi.

20.000 mt 200 x 200 mm ebatlı bluma yönelik açılan ihalede, en az 10.000 mt’a teklif verilmesi; 10.000 mt 150 x 150 mm ebatlı birinci kalite kütüğe açılan ihalede ise en az 5.000 mt’a teklif verilmesi koşullarının bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, satıcı ile alıcı arasında imzalanan tedarik sözleşmesinin ardından, ödemenin tamamının peşin olarak yapılması gerekiyor.

Teslimatlar, Aralık ayının sonunda yapılacak.