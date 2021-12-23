Hint RINL Indian Railways’e ilk dövme çelik tekerlek sevkiyatını gerçekleştirdi

Hindistan hükümetine bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), Uttar Pradesh’te yeni inşa edilen tekerlek tesisinden ulusal demir yolu işletmecisi Indian Railways’e ilk dövme çelik demir yolu tekerleği sevkiyatını gerçekleştirdiğini duyurdu.
Şirket, bu sayede yerli lokomotif üretiminde demir yolu tekerleği ithalatına olan bağımlılığın azalmasını bekliyor.
RINL’in 227 milyon $ yatırımla hayata geçirdiği dövme çelik tekerlek tesisinin üretim kapasitesi yıllık 100.000 adet seviyesinde yer alıyor.