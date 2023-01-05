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Hint RINL iki yüksek fırınında Nisan-Aralık döneminde üretim rekoru kırdı

Perşembe, 05 Ocak 2023 10:25:49 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’in (RINL) 1 No’lu ve 2 No’lu yüksek fırınlarında sıcak demir üretimi 2022-2023 mali yılının Nisan-Aralık döneminde sırasıyla 2,12 milyon mt ve 2,2 milyon mt seviyelerinde yer alarak rekor kırdı.

RINL İdari Yöneticisi Atul Bhatt, Aralık ayında toplam satış gelirinin 25,08 milyar INR (305 milyon $) seviyesinde yer alarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek aylık satış geliri olduğunu ifade etti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, hükümet Vishakhapatnam’da yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli bir tesis işleten RINL’nin özelleştirilme sürecini başlatmıştı. Hükümet özel yatırımcılardan bu ayın sonuna kadar teklif toplamayı planlıyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Üretim 

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