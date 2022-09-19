Hint RINL dövme çelik tekerlek tesisi için işletmeci arıyor

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), inşasında sona yaklaşılan dövme çelik tekerlek tesisinin işletmesini üstlenmek isteyen taraflardan 30 Ekim tarihine kadar niyet beyanı göndermesi talebinde bulundu.
Kaynaklar, işletmecinin Raebareli’de yer alan tesisin dövme, tavlama, talaşlı imalat, tekerlek testi, depolama ve bakım faaliyetlerinden sorumlu olacağını belirtti.
Üretim kapasitesi yıllık 100.000 seviyesinde yer alan tesisin inşasına başlayan ancak bütçe aşımı sebebiyle henüz üretime geçemeyen RINL’nin deneme üretimine başladığı söyleniyor.
Söz konusu tesisin başlıca girdisi olan yuvarlak kütük RINL’nin Vishakhapatnam’da yer alan tesisinden temin edilecek.