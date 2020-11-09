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Hint RINL Aralık ayında dövme çelik tekerlek için ticari üretime başlayacak

Pazartesi, 09 Kasım 2020 12:45:04 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan devletine bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), önümüzdeki ay yeni dövme çelik tekerlek tesisinde ticari üretime başlayacağını açıkladı.

Bir şirket yetkilisi, Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde bulunan tesisin şu anda yıllık 100.000 adet dövme çelik tekerlek üretmeye hazır olduğunu söyledi. Tesisin bu yılın Nisan-Haziran döneminde ticari üretime geçmesi hedefleniyordu, ancak bu plan salgın nedeniyle ertelenmişti.

Tesis %100 kapasite kullanım oranına ulaştığında, yıllık 200.000 mt üretim kapasitesine sahip olacak.

Söz konusu yetkiliye göre, önümüzdeki ay ticari üretim ilk olarak, devlete bağlı taşıyıcı Indian Railways’in talebini karşılayacak ve şirketin dövme çelik tekerlek tedarikindeki dışa bağımlılığını azaltacak.

RINL, Hindistan’ın güneyindeki liman şehri Vishakhapatnam’da yalnızca uzun mamul üreten ve yıllık 6,4 milyon mt kapasiteye sahip bir tesis işletiyor.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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